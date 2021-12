Sie musste die Family verlassen! Bei Reality Shore kommt es in der aktuellen Folge zu einer heftigen Diskussion. Weil Kandidatin Walentina nicht nur mit Emanuel, sondern auch mit Calvin (29) rumgemacht hat, werfen die anderen ihr vor, "fake" zu sein. Denn eigentlich hatte Wale beteuert, nach der großen Liebe zu suchen, erklärt Jessica Fiorini ihre Haltung zu der Ex on the Beach-Bekanntheit. Deshalb ruft Jessi eine Versammlung ein, bei der beschlossen wird: Walentina soll die Villa verlassen!

Ausgelöst wird der Zoff durch Wale und Emanuels Knutscherei. Jessi und ihre TV-Busenfreundin Mia lästern daraufhin über die 21-Jährige, da sie in deren Augen übertreiben würde. Als Walentina davon Wind bekommt, platzt es aus ihr raus: "Ich übertreibe nicht. Ich habe einfach Spaß. Habe ich dich in irgendeiner Weise angegriffen, irgendwas Negatives gesagt? Nein – nichts!" "Ich mag es nicht, wenn man eine Show macht", stellt Jessi daraufhin klar. Die Villabewohnerin Belly scheint das Problem nicht wirklich verstehen zu können: "Ja, und? Ich bin doch auch hier für Show, wir sind doch alle hier für Show. [...] Es ist einfach scheiße, alle gegen einen", verteidigt sie Walentina – jedoch vergebens.

Im Anschluss kommt es tatsächlich zu einer Abstimmung, bei der sogar Wales TV-Flirt Emanuel gegen sie votet. Er habe nämlich keine Lust auf Stress. Auch Yasin, der sich eigentlich gut mit Wale verstanden hat, ist für ihren Auszug. Im Promiflash-Interview blickte Walentina auf diese Szenen zurück: "Also ich war menschlich sehr enttäuscht, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass sie so sind. Die haben mir alle ins Gesicht gelacht und mich dann rausgekickt – ich war sehr schockiert."

Daraufhin habe Wale auch Jessis Verflossene, mit der diese während der Show noch zusammen gewesen ist, kontaktiert: "Ich habe auch vor Wut die Ex-Freundin angeschrieben, die sind ja nicht mehr zusammen. Ich meine, Jessi ist fremdgegangen, hat mich rausgemobbt, gegen mich aufgehetzt", offenbarte Walentina im weiteren Gespräch mit Promiflash. Tatsächlich knutschte Love Island-Bekanntheit Jessi trotz ihrer Beziehung mit Neuzugang Gina rum.

Joyn Walentina Doronina und Emanuel Brunner, "Reality Shore" 2021

CH Media Jessica Fiorini, "Reality Shore"-Kandidatin

CH Media "Reality Shore"-Kandidatin Belly

CH Media Walentina Doronina, "Reality Shore"-Kandidatin 2021

