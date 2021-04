Aus dem Sway House wird ein Realityformat! Vor etwa einem Jahr haben sich einige der größten TikTok-Stars der USA zusammengetan und das Sway House gegründet. Obwohl nicht mehr alle ursprünglichen Mitglieder Teil der TikTok-WG sind, gehören immer noch einige der größten Namen der Videoplattform zu dem Sway House. Nun hat die Influencer-Truppe rund um Stars wie Noah Beck, Bryce Hall (21), Blake Gray, Josh Richards (19), Griffin Johnson (22) und Kio Cyr ein neues Projekt: Die Sway-House-Jungs haben jetzt ihre eigene Realityshow!

Die ersten Folgen von "Sway Life" können sich die Fans seit dem 29. März bereits auf IGTV und Facebook Watch anschauen. Dort erscheinen nämlich wöchentlich gleich drei Folgen. Die neue Show begleitet die verbliebenen Sway-House-Stars bei ihrem alltäglichen Leben und zeigt auch die Seiten, die die Fans auf TikTok normalerweise nicht zu sehen bekommen.

Bryce, Blake und Co. sind aber nicht die ersten berühmten TikToker, die einen Reality-TV-Deal an Land ziehen können. Auch Charli D'Amelio (16) und ihre Familie werden bald regelmäßig von TV-Kameras begleitet. Ihre Show soll noch in diesem Jahr auf dem Streamingdienst Hulu erscheinen. Was sagt ihr zu "Sway Life"? Stimmt ab!

Instagram / swayla Noah Beck und Griffin Johnson

Instagram / brycehall Noah Beck, Bryce Hall und Blake Gray

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, TikTok-Star

