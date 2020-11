Addison Rae (20) und Bryce Hall (21) machen ihre Liebe öffentlich! Seit einigen Wochen brodelt bereits mächtig die Gerüchteküche, dass die beiden TikTok-Superstars wieder ein Paar sind. Obwohl sie ihre Beziehung bisher nicht öffentlich bestätigten, wurden sie bereits turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet. Doch jetzt hatten die beiden Influencer offenbar genug von den Liebes-Spekulationen. Addison und Bryce stellen klar: Ja, sie sind offiziell ein Paar!

Auf Instagram veröffentlichten Addison und Bryce mehrere süße Pärchen-Pics, die intime Einblicke in ihre Liebe geben. Auf den Fotos schaut sich das Couple tief in die Augen, liegt sich innig in den Armen oder gibt sich leidenschaftlich einen Kuss. Mit "Baby" versah Bryce die Schnappschüsse, während Addison auf ein Video verwies, in dem sie ihren Fans Klarheit verschafften: Sie beantworteten ihre Fragen zu ihrer Beziehung.

In dem YouTube-Clip zeigten sich Addison und Bryce sportelnd in einem Fitness-Studio, während sie auf die Anliegen ihrer Follower reagierten. "Ja, wir sind zusammen. Wir daten uns offiziell seit dem 13. Oktober. Es wird sehr interessant, wohin das führt [...] Wünscht uns viel Glück", offenbarte die 20-Jährige überglücklich. "Ernsthaft, wir werden es brauchen", spaßte Bryce daraufhin.

iamKevinWong.com / MEGA Bryce Hall und Addison Rae, TikTokStars

Instagram / addisonraee Addison Rae im November 2020

Instagram / brycehall Bryce Hall und Addison Rae

