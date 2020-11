Ist das endlich das Pärchen-Outing von Addison Rae (20) und Bryce Hall (21)? Die zwei US-amerikanischen TikTok-Stars ließen in den vergangenen Wochen die Gerüchteküche mächtig brodeln. Viele Fans sind sich bereits sicher, dass Braddison einen dritten Beziehungsversuch wagen! Im Januar und August waren die ersten beiden Anläufe nach einem kurzen Intermezzo bereits gescheitert. Zu Halloween zeigten sich Addison und Bryce jetzt kuschelnd in einem Pärchenkostüm – ohne ihre Liebe offiziell zu bestätigen!

Zum gruseligsten Tag des Jahres warfen sich Addison und Bryce ordentlich in Schale: Das Vielleicht-Paar verbrachte den Halloween-Abend zusammen – verkleidet als das toxische Comic-Couple Harley Quinn und Joker. Die Influencerin teilte gleich drei Schnappschüsse ihre Maskerade auf Instagram und kommentierte dazu: "Verrückter!" Auf den Fotos schmiegen sich die beiden Social-Media-Stars ziemlich eng aneinander. Für die Fans ist damit eindeutig: Die zwei sind wieder ein Paar!

Noch haben es Addison und Bryce nicht selbst bestätigt. Doch ein Paparazzo von The Hollywood Fix erwischte die beiden am Halloween-Abend außerdem bei einem flüchtigen Kuss vor einem Restaurant in Los Angeles. Na, da kann das Pärchen-Outing doch nur noch eine Frage der Zeit sein!

Anzeige

Instagram / addisonraee Bryce Hall und Addison Rae an Halloween 2020

Anzeige

Instagram / addisonraee Addison Rae und Bryce Hall

Anzeige

Instagram / brycehall Bryce Hall und Addison Rae im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de