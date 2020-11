Auch wenn es Addison Rae (20) und Bryce Hall (21) immer noch nicht offiziell bestätigt haben, die beiden sind definitiv ein Paar – und scheinen es jetzt auch nicht mehr verstecken zu wollen! Seit einigen Wochen kocht bereits die Gerüchteküche, dass zwischen dem On-Off-Pärchen wieder etwas geht. Halloween verbrachten die US-amerikanischen TikTok-Stars sogar mit einem Pärchenkostüm und wurde von Paparazzi beim Knutschen erwischt. Jetzt turtelten Addison und Bryce auf offener Straße – am helllichten Tag!

Am vergangenen Donnerstag entdeckten Fotografen die beiden Social-Media-Superstars, als sie gemeinsam ein Fitnessstudio in Los Angeles verließen. Dabei trug der 21-Jährige die 20-Jährige huckepack, während sie sich fest an ihren Liebsten klammerte. Obwohl durch die Gesichtsmasken ihre Mimik größtenteils verdeckt war, konnte man den beiden definitiv ansehen, dass sie bis über beide Ohren strahlten.

Zu ihrer Beziehung haben sie sich bisher öffentlich nicht geäußert. Addison verfasste Anfang November nur einen vielsagenden Twitter-Post, der sich auf die ganzen Liebesspekulationen beziehen könnte: "Denkt daran, das Internet weiß und zeigt euch nur das, was gepostet wird. Ihr könntet eine Menge Informationen gar nicht mitbekommen, also denkt daran, bevor ihr euch eine Meinung über jemanden bildet, den ihr nicht kennt." Was glaubt ihr: Werden Addison und Bryce bald bekannt machen, dass sie wieder ein Paar sind? Stimmt ab.

Anzeige

Instagram / addisonraee Addison Rae und Bryce Hall an Halloween 2020

Anzeige

iamKevinWong.com / MEGA Bryce Hall und Addison Rae, TikTokStars

Anzeige

Instagram / brycehall Bryce Hall und Addison Rae im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de