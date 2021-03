Schlechte Nachrichten aus der TikTok-Welt! Im vergangenen Jahr hatten die Internetstars Addison Rae (20) und Bryce Hall (21) die Gerüchteküche ordentlich angeheizt und mit gemeinsamen Schnappschüssen immer wieder für Spekulationen um ihren Beziehungsstatus gesorgt. Schon seit Ende 2019 ist es ein ständiges Hin und Her. Ende November war es schließlich offiziell: Die beiden sind ein Paar – bis jetzt. Das On-Off-Pärchen geht jetzt nach wenigen Monaten schon wieder getrennte Wege!

In einem Interview mit Apple Music sprach die 20-Jährige über ihre neue Single "Obsessed" und erwähnte im Gespräch: "Vor der Studioaufnahme habe ich meinen Ex-Freund abserviert, meinen Freund zu dieser Zeit". Inzwischen ist Addison Bryce auch auf Instagram entfolgt. Auch eine Quelle bestätigte gegenüber US, dass es die Beauty war, die den Schlussstrich gezogen hat. Der Grund: "Sie denkt, er muss noch erwachsen werden und bringt zu viel Drama in ihr Leben", verriet der Insider.

Schon im vergangenen Jahr wurden Fremdgeh-Gerüchte um den 21-Jährigen laut. Während eines Trips nach Las Vegas soll Bryce einen Seitensprung gehabt haben. Anfang März hatte er das allerdings dementiert. "Ich habe Addison nicht betrogen", schrieb er auf Twitter.

Anzeige

Instagram / brycehall Bryce Hall und Addison Rae im Januar 2020

Anzeige

iamKevinWong.com / MEGA Bryce Hall und Addison Rae, TikTokStars

Anzeige

Instagram / brycehall Bryce Hall und Addison Rae im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de