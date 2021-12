Was ist bei ihr denn los? Anne Wünsche (30) schwelgt momentan im Mamaglück: Ende Oktober gab die einstige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin bekannt, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Seitdem gewährt die Influencerin ihren Followern viele Einblicke in ihren Schwangerschaftsalltag mit ihren Kids Miley und Juna – auch in der Vorweihnachtszeit. Doch die ist für Anne offenbar schon vorbei: Denn sie hat das Fest kurzerhand vorverlegt!

In ihrer Instagram-Story ist zu sehen, die Miley und Juna fröhlich Geschenke auspacken – und das schon vor Heiligabend! Doch dafür hatte Anne eine gute Begründung: "Wir haben es deshalb vorgezogen, weil die Kinder sonst mit den Geschenken überhaupt nichts machen können, wenn wir nach Thailand fliegen." Die Familie kehre nämlich erst am 7. Januar wieder zurück und das wäre reichlich spät für eine Bescherung.

Wer nun aber befürchtet, dass die Kids am 24. einen ganz unweihnachtlichen Freitag haben, irrt sich offenbar. "Morgen ist dann Heiligabend, da kommt dann der richtige Weihnachtsmann", freute Anne sich auf den Beginn der Feiertage. So ganz verzichtet die Familie dann wohl doch nicht auf die Festtagstradition.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (r.) mit ihren Kinder Juna und Miley Merten

