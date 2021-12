Anne Wünsche (30) gibt ein Update zu ihrem Baby! Ende Oktober gab die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Karim El Kammouchi (33) Nachwuchs erwartet. Mittlerweile ist sie in der zwölften Woche ihrer Schwangerschaft angekommen und hat damit die Phase, in der das Risiko einer Fehlgeburt am größten ist, fast hinter sich. Jetzt teilte Anne eine neue Ultraschallaufnahme.

In ihrer Instagram-Story postete die 30-Jährige Eindrücke von ihrem Besuch beim Frauenarzt. "Ich bin super-aufgeregt gerade", erklärte sie vor Beginn der Untersuchung. Dabei gab es gar keinen Grund für Stress. "Meine Frauenärztin sagt, alles ist gut", teilte Anne später mit. In einem weiteren Clip zeigte sie ihren Fans eine Aufnahme vom Bildschirm des Ultraschallgeräts, auf dem ihr Baby zu sehen war, das sich rege bewegte.

Doch Anne zeigte sich nicht nur von der Aktivität ihres Babys ziemlich beeindruckt, sondern auch von dessen Wachstum. "Es hat sich fast verdoppelt von der Größe", erklärte die Influencerin. Ihrer Meinung nach sei das wahrscheinlich auch der Grund, warum sie in den vergangenen Tagen so müde und erschöpft gewesen sei: Ihr Körper habe viel Energie fürs Baby gebraucht.

Instagram / anne_wuensche Ultraschallfoto von Anne Wünsches Baby Anfang und Mitte Dezember 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche

