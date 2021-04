Oti Mabuse zieht einen Schlussstrich! Bereits im Jahr 2015 startete die Profitänzerin ihre Karriere in der britischen Variante von Let's Dance mit dem klangvollen Namen "Stricty Come Dancing". Ihre Teilnahme war bisher ein voller Erfolg: Sowohl 2019 ergatterte die Schwester von Motsi Mabuse (40) den begehrten Pokal mit Schauspieler Kelvin Fletcher (37) an der Seite – im darauffolgenden Jahr gewann sie erneut, diesmal mit Komiker Bill Bailey. Jetzt will Oti allerdings Abschied nehmen: Die nächste Staffel soll ihre letzte sein!

"Ich liebe es zu tanzen und so vielen Menschen Freude zu bereiten, aber ich denke, dass die diesjährige Strictly-Staffel die letzte für mich sein wird", erklärte Oti in einem Interview mit Telegraph. Einerseits könne die Beauty nicht ihr Leben lang tanzen – andererseits gebe es aber auch noch einen anderen Grund für ihren Rücktritt: Oti wurde erst vor Kurzem als neues Jurymitglied für "The Masked Dancer" bestätigt. Die Südafrikanerin hat also schlicht keine Zeit, gleichzeitig für das Tanzformat zu trainieren und auf der Bühne zu stehen.

Ihre Teilnahmen Jahr für Jahr bleiben Oti allerdings in äußerst guter Erinnerung. "Es ist unglaublich, Teil einer Show wie Strictly zu sein, die in jeder Hinsicht so vielfältig ist", schwärmte die 30-Jährige. Doch man soll ja bekanntlich gehen, wenn es am schönsten ist...

Oti Mabuse, Sportlerin

Oti Mabuse, Schwester von Motsi Mabuse

Oti Mabuse im Dezember 2018

