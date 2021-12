Xenia Prinzessin von Sachsen (35) gibt Details über ihre Beziehung preis! Die Reality-TV-Bekanntheit hat schon so manche gescheiterte Beziehung hinter sich, sie war sogar schon sechs Mal verlobt. Zum Altar hat sie es jedoch nie geschafft. Anfang des Jahres gab die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin bekannt, dass sie wieder in festen Händen sei. Viel war zunächst über ihre neue Liebe nicht bekannt – bis jetzt. Gegenüber Promiflash verriet Xenia nun unter anderem, dass man ihren Liebsten sogar kennen könnte.

"Er ist ein Rapper und macht sein Ding und ich mache mein Ding. Wir wollen nicht, dass diese öffentliche Beziehung unser gemeinsames Ding irgendwie stört", erklärte die 35-Jährige auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz gegenüber Promiflash. Große Rap-Fans könnten ihn sogar kennen, fügte Xenia hinzu, seinen Namen behielt sie aber weiterhin für sich. Kennengelernt haben sie sich im Tonstudio und fanden sich zunächst "kacke". "Wir haben irgendwann betrunken nachts um drei ein Weihnachtslied geschrieben und dann haben wir überkreuzt getrunken und geküsst und dann ist es passiert", erzählte sie.

Seit einem Jahr ist Xenia mit ihrem Mister Right jetzt liiert. Die beiden wollen in den Harz ziehen. "Wir haben jetzt beschlossen, wir machen in der Woche entspanntes Leben im Haus im Harz mit Pferd und Holzofen und am Wochenende dann hier in Berlin arbeiten und Halli-Galli", erklärte die Blondine. Sieben Tage die Woche in Berlin seien nicht mehr ihr Ding.

Bieber, Tamara Xenia Prinzessin von Sachsen, TV-Bekanntheit

ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Xenia Prinzessin von Sachsen in der Dschungelshow

