Nach Playboy-Cover: Prinzessin Xenia ergattert Bollywood-Job

Das Blankziehen zeigt Wirkung! Vor wenigen Monaten ließ Xenia Prinzessin von Sachsen (37) die Hüllen fallen und ließ sich für den Playboy fotografieren. Das Shooting für das Erotikmagazin zahlt sich für die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Darstellerin nun auch im Nachhinein aus. "Das Playboy-Cover hat einiges in Bewegung gesetzt", verrät die TV-Persönlichkeit gegenüber RTL. Schon während Covid habe sie im Kontakt mit einem Produzenten aus Bollywood gestanden. Nach dem Shooting machte man dann endlich Nägel mit Köpfen: "Ich darf eine Hauptrolle spielen, darf eine Prinzessin spielen, ich darf tanzen, aus einem Schloss rauswinken. Ich bin sehr glücklich."

Doch was sagt eigentlich Xenias adlige Familie zu dem Nackedei-Shooting? "Ich würde mich wundern, wenn sie sich eine Ausgabe kaufen würden", erklärte die Autorin kürzlich im Bild-Interview und ergänzte: "Aber ich hoffe natürlich darauf, dass sie es zumindest tolerieren." Als Kind hatte Xenia ihren Adelstitel wegen der Reaktionen ihrer Mitschüler abgelehnt: "Sofort haben die ersten Mädchen mich gefragt, ob ich eine Zofe habe, und die Jungs, ob ich sie heiraten würde, damit sie ein Prinz werden."

Xenia war in Düsseldorf als Ururenkelin des letzten Königs von Sachsen, Friedrich August III., zur Welt gekommen. Bereits seit den frühen 2000er-Jahren trat sie in diversen Reality-TV-Shows wie Popstars oder "Die Burg" auf. In ihrer Autobiografie "Xenia – Aus dem Leben einer Prinzessin im 21. Jahrhundert" wetterte sie gegen den geltungssüchtigen, angeheirateten und adoptierten Adel. Nach dem Erscheinen des Buches meldete sich auch der Chef des Hauses Wettin, Maria Emanuel Markgraf von Meißen, gegenüber Bild zu Wort. "Sie ist ein Nichts, kann keine Biografie haben. Dieses Ding ist eine schlimme Entgleisung, ein Malheur für unser weit über 1.000 Jahre altes Haus Wettin", wetterte der Kunstmaler.

Anzeige Anzeige

ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Instagram / princess_xenia_of_saxony Xenia Prinzessin von Sachsen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Xenia eine Bollywood-Rolle ergattern konnte? Supercool! Ich freue mich für sie. Ich finde das irgendwie affig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de