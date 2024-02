Das sagt Xenia Prinzessin von Sachsens Familie zum Playboy

Wie hat ihre Familie darauf reagiert? Xenia Prinzessin von Sachsen (37) stammt aus einer echten Adelsfamilie. Bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben fällt sie aber eher durch ihre unkonventionelle und quirlige Art auf. Dort verkündete sie, dass sie etwas Neues ausprobieren und sich für den Playboy ausziehen will. Das Cover wurde bereits veröffentlicht – doch was sagt Xenias adlige Familie dazu?

"Ich würde mich wundern, wenn sie sich eine Ausgabe kaufen würden", sagt die 37-Jährige im Bild-Interview über ihre Verwandtschaft und fügt hinzu: "Aber ich hoffe natürlich darauf, dass sie es zumindest tolerieren." Als Xenia noch ein Kind war, habe sie ihren Adelstitel abgelehnt und verflucht. Von ihren Klassenkameraden sei sie nämlich immer damit konfrontiert worden: "Sofort haben die ersten Mädchen mich gefragt, ob ich eine Zofe habe, und die Jungs, ob ich sie heiraten würde, damit sie ein Prinz werden."

Auf ihr Shooting habe sich Xenia extrem gefreut. "Ich komme in den Playboy endlich. Aufs Cover!", berichtete der Realitystar in einer "B:Real"-Folge. Angefragt worden sei sie aber nicht – Xenia hat sich einfach selbst darum gekümmert: "Ich habe gesagt, ich möchte gerne und die haben gesagt, das finden sie gut. Ich habe denen ein paar Fotos in Unterwäsche geschickt."

Splash News ; ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

RTL II Xenia Prinzessin von Sachsen am "B:Real"-Set

Instagram / princess_xenia_of_saxony Xenia Prinzessin von Sachsen

