Darum findet Prinzessin Xenia von Sachsen keinen Partner

Xenia Prinzessin von Sachsen (38) war schon ganze sechs Mal verlobt – doch all ihre Beziehungen scheiterten. Promiflash hat nun auf dem AEDT-Sommerfest bei Xenia nachgehakt, wie es aktuell in der Liebe läuft. "Bis mich jemand mal kraulen kann oder in den Arm nehmen kann, dauert das und so viel Zeit habe ich jetzt nicht", erklärte die Düsseldorferin. Zwar gebe es viele Männer, die gerne mit ihr kuscheln würden, sie sei jedoch nur an monogamen Beziehungen interessiert und könne sich nicht so leicht öffnen. "Heutzutage haben die ja dann irgendwie 56 Leute, sind Fuckboys und wahrscheinlich noch Stripper. Ich kann das seelisch nicht", klagte Xenia.

Allerdings hat die Mama eines Sohnes schon eine Idee, wie sie den Mann fürs Leben finden könnte: Xenia träumt nämlich von einer Kuppelshow, ähnlich wie die Bachelorette, aber in der "Prinzessinnen-Version". Im Gespräch mit Promiflash teilte sie ihre Vorstellung: "Gib mir 15 Typen, die ein bisschen ausgewählt sind und dann schauen wir mal." Die Hoffnung auf die große Liebe hat die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit nämlich noch nicht aufgegeben: "Also ich hätte halt richtig Bock auf heiraten". Nur auf die Kennenlernphase und einen erneuten Reinfall hat die TV-Persönlichkeit keine Lust.

Vergangenes Jahr verriet Xenia Promiflash bereits, wie sie sich ihren perfekten Traummann vorstelle: "Ich möchte gerne einen besten Freund haben, mit dem ich auch schlafen kann und der mich liebt." Da sie einfacher gestrickt sei, reiche ihr ein Mann, der loyal und respektvoll sei. Ihr zukünftiger Märchenprinz solle am besten auch gut im Bett sein. "Ich möchte gerne einen großen Mann haben, einen starken Mann, an den ich mich anlehnen kann, der mich beschützen kann", fügte sie noch hinzu.

ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen, 2024

Timm, Michael / ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen im März 2022

