Hat Xenia Prinzessin von Sachsen (34) endlich die große Liebe gefunden? Die Blondine erlebte in den vergangenen Jahren so manchen Rückschlag in Sachen Romantik: Sechs Mal wurde der Nachfahrin des letzten Königs von Sachsen die Frage aller Fragen gestellt – doch sämtliche Heiratsanträge endeten mit einer Trennung. Trotz der vielen gescheiterten Beziehungen hat die 34-Jährige die Hoffnung aber nicht aufgegeben: Xenia ist nämlich wieder verliebt!

Im Gespräch mit Guten Morgen Deutschland sprach die Mutter eines Sohnes kurz über ihren aktuellen Beziehungsstatus: "Ich kann verraten, dass da jemand ist. Der Traumprinz ist in Berlin!" Weitere Details wollte Xenia über ihren aktuellen Partner zwar nicht preisgeben – enthüllte jedoch, was ihr bei einem Mann wichtig ist: "Humor und Verständnis."

Die Sommerhaus der Stars-Siegerin von 2016 musste bisher nicht nur fiese Trennungen überstehen: Einer ihrer Ex-Verlobten hatte Xenia zuvor sogar übel betrogen, wie sie Promiflash kürzlich verriet. Sie hatte ihn ganz kurz vor der Hochzeit im Puff erwischt – und daraufhin kurzerhand ihr Brautkleid verbrannt.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Xenia Prinzessin von Sachsen bei der Dschungelshow

Anzeige

Promiflash Xenia Prinzessin von Sachsen beim Mazda Spring Cocktail

Anzeige

Instagram / princess_xenia_of_saxony Xenia Prinzessin von Sachsen, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de