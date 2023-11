Xenia Prinzessin von Sachsen macht Playboy-Covershooting

Xenia Prinzessin von Sachsen (37) erfüllt sich einen Traum! Die Reality-TV-Bekanntheit ist ein Teil von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben und erregt dort vor allem mit diversen Streitigkeiten Aufsehen. Die Fans feiern sie aber vor allem wegen ihrer coolen und lässigen Art. Jetzt will die Adlige eine andere Seite von sich zeigen: Xenia macht ein Shooting für den Playboy!

In der neuesten Folge von "B:Real" bereitet sich die 37-Jährige auf das bevorstehende Covershooting vor. "Ich komme in den Playboy endlich. Aufs Cover!", berichtet Xenia aufgeregt ihrer Freundin Micaela Schäfer (40). Angefragt wurde sie aber nicht – sie hat selbst die Initiative ergriffen: "Ich habe gesagt, ich möchte gerne und die haben gesagt, finden sie gut. Ich habe denen ein paar Fotos in Unterwäsche geschickt."

Micaela hat schon Erfahrung mit Playboy-Shootings – sie selbst war laut eigenen Aussagen schon vier oder fünf Mal auf dem Cover des Erotikmagazins. Daher gibt die Nacktschnecke Xenia lieb gemeinte Tipps für das bevorstehende Shooting: "Gut ist immer, wenn du nach unten guckst. Man sieht immer gut aus, wenn man nach unten guckt. Man muss sich halt fühlen."

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

Instagram / princess_xenia_of_saxony Xenia Prinzessin von Sachsen

Splash News ; ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

B:REAL – Echte Promis, echtes Leben, RTLZWEI Micaela Schäfer und Xenia Prinzessin von Sachsen bei "B:Real"

