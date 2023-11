Streit von Xenia und Melody Haase eskaliert bei "B:Real"!

Diese beiden werden wohl keine Freundinnen mehr. Eigentlich waren Melody Haase (29) und Xenia Prinzessin von Sachsen (37) ein Herz und eine Seele und im Reality-TV ein richtiges Dream-Team gewesen. Doch vor einigen Monaten zerstritten sich die beiden Frauen und warfen sich gegenseitig Lügen an den Kopf. Nun treffen die DSDS-Bekanntheit und Xenia aufeinander: Der Streit eskaliert erneut und sie schreien sich an!

In der neuen Folge von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben unternimmt die Clique einen Survival-Trip im Wald. Im Camp schreit Melody ihre einstige Freundin dann an: "Xenia, du erzählst die ganze Zeit Lügen, es ist eine Zumutung von dir!" Die einstige Sommerhaus-Kandidatin bleibt ruhig und kontert: "Es ist alles Bullshit, was du redest. [...] Ich möchte doch gar nichts mit dir zu tun haben."

Schließlich zieht sich Xenia zurück und braucht Abstand von Melody. "Immer, wenn ich da bin, sagst du, du willst nichts mit mir zu tun haben, aber dann gehst du und redest über mich", schreit diese jedoch weiter aus der Ferne. Xenia gibt aber am Ende nach und verlässt das Camp, um dem Drama aus dem Weg zu gehen.

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

RTL II Xenia Prinzessin von Sachsen am "B:Real"-Set

B:REAL – Echte Promis, echtes Leben, RTLZWEI Die "B:Real"-Stars beim Campen

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, 2021

