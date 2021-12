So kommen Fans gut durch die Weihnachtsfeiertage! Pamela Reif (25) ist seit Jahren die Fitnessikone schlechthin. Ob auf Instagram oder YouTube, die Unternehmerin hat sich mit der Zeit eine feste Fanbase aufgebaut, die gern mit ihr sportelt und kocht oder backt. Doch was machen ihre Follower nur jetzt an den Feiertagen, an denen viel geschlemmt wird? Im Promiflash-Interview verrät Pam ihre Tipps, wie die Fans gut Weihnachten überstehen – ohne böse Überraschung auf der Waage!

"Ich hätte da mehrere Empfehlungen. Was den Sport angeht, würde ich auf jeden Fall gucken, dass man den Sport einfach so weitermacht wie bisher – oder wenn man noch keinen gemacht hat, dann sollte man vielleicht mal meine Dance-Work-outs ausprobieren", erklärt die 25-Jährige gegenüber Promiflash. Ihre Tanz-Sporteinheiten fühlen sich nämlich nicht wirklich an wie Sport: "Das macht richtig gute Laune, und das verbrennt ganz passiv – man merkt es fast nicht – ganz viele Kalorien."

Doch wie regeln Fans das mit der ganzen Schlemmerei? Auch dafür hat Pam einen Rat. "Mein zweiter Tipp wäre, dass man das Dessert vielleicht selbst mitbringt", verrät die Beauty im Promiflash-Gespräch weiter. Bei den Hauptspeisen seien die kleinen Naschkatzen unter ihren Followern eigentlich immer auf der sicheren Seite, der Nachtisch sei nämlich das, wo viele über die Stränge schlagen. Leckere Rezeptideen hat sie da in ihr neues Kochbuch "You deserve this. Snack-Kochbuch" geschrieben.

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, November 2021

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

