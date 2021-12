Sie waren zusammen im Tonstudio! Travis Barker (46) hielt im Oktober um die Hand seiner Partnerin Kourtney Kardashian (42) an. Wie eng der Schlagzeuger bereits mit der Familie seiner Liebsten verwoben ist, zeigt das innige Verhältnis zu seiner Schwiegermutter in spe, Kris Jenner (66). Bevor er Kourtney die Frage aller Fragen stellte, bat er ihre Mutter ganz offiziell um Erlaubnis. Jetzt startete der Musiker ein neues Projekt mit Kris: Die beiden haben zusammen einen Song aufgenommen!

An Heiligabend überraschte Kris ihre Fans mit einem Weihnachtssong. Dabei handelt es sich um eine eigene Version des Klassikers "Jingle Bells". Für besondere Aufmerksamkeit sorgte jedoch die Bandbesetzung hinter der Sängerin: Denn an den Drums saß kein Geringerer als Kris' künftiger Schwiegersohn Travis! Der ist als Trommler der Punkband Blink-182 zu Weltruhm gelangt.

Kris ist übrigens keineswegs die Erste aus dem Kardashian-Jenner-Clan, die sich auch musikalisch ausprobiert: So veröffentlichte etwa Kim Kardashian (41) im Jahr 2011 den Song "Jam (Turn It Up)". Vier Jahre später ging sie mit ihren Schwestern zu Ehren des 60. Geburtstags ihrer Mutter erneut ins Studio.

Instagram / krisjenner Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Corey Gamble und Travis Barker

Getty Images Travis Barker, Schlagzeuger

Getty Images Kris Jenner im November 2019

