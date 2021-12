Tom Holland (25) enthüllt die wahren Helden hinter seinen atemberaubenden Stunts! Seit 2016 schwingt sich der süße Brite immer wieder als Spider-Man auf den Kinoleinwänden von links nach rechts. Erst vergangene Woche erschien sein aktuellster Film "No Way Home" in den Lichtspielhäusern und begeisterte die Marvel-Fans. Ein guter Grund für Tom, auch mal die weniger bekannten Stars der "Spider-Man"-Streifen zu würdigen – seine persönlichen Stunt-Doubles!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der ehemalige Theaterschauspieler nun ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinen beiden Stuntmännern in typischem Spider-Man-Look zeigt. Zu dem lässigen Bild schrieb Tom: "Ohne diese Legenden wäre dieser Film nicht halb so gut. Danke für eure harte Arbeit, Kumpels. [...] Es war ein Abenteuer. Ich liebe euch, Leute!"

Aber nicht nur mit seinen Stunt-Kollegen ist Tom gut befreundet. Der 25-Jährige und sein Film-BFF Jacob Batalon (25) sind auch im wahren Leben beste Buddys – das verrieten die zwei in einem Interview: "Wir haben durch 'Spider-Man' vieles zusammen erlebt, das hat uns sehr verbunden."

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Homecoming"

Getty Images Jacob Batalon und Tom Holland 2021

