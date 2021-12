Gülcan Kamps' (39) ungeborenes Kind hat endlich einen Namen! Derzeit erwarten die ehemalige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps ihr erstes gemeinsames Baby. Die Wehen könnten inzwischen jeden Moment einsetzen. Vor wenigen Tagen hatte die werdende Mutter jedoch noch darüber geklagt, wie schwierig sich die Namenssuche gestaltet. Jetzt ist aber endlich auch diese Hürde gemeistert: Sie hat sich für einen Namen entschieden, wie Gülcan nun verriet!

Via Instagram schrieb die 39-Jährige niedliche Zeilen an ihren Nachwuchs: "Jetzt wiegst du schon 3,6 Kilogramm und Mami und Papi können es gar nicht erwarten, dich zu umarmen." Zudem scheint ihre Community Gülcan mit Rat und Tat zur Seite stehen zu wollen, was die Namenswahl angeht. "Danke für die tausend Vorschläge für Babynamen. Das hat mich sehr berührt", betonte die Beauty – und inzwischen ist sie auch fündig geworden. "Wir haben einen Namen für Babykamps!", verkündete die Mama in spe. Welcher es geworden ist, behielt sie allerdings für sich.

Somit wäre nun alles für die Ankunft ihres neuen Familienmitglieds bereit. Die Vorfreude bei Gülcan ist bereits riesig. "Ich freue mich natürlich auf die Geburt und ich freue mich aber auch darauf, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt", versicherte sie im Netz.

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps im September 2014 in München

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

