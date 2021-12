Gülcan Kamps (39) ist seit wenigen Tagen stolze Mutter! Mitte Dezember durften die einstige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps endlich ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Nach der Bekanntgabe der Geburt wurde es auf dem Social-Media-Profil der Beauty allerdings ruhig. Jetzt meldete sich Gülcan nach der ersten Woche mit ihrem Baby zu Wort – und schwärmte in den höchsten Tönen von ihrem kleinen Schatz!

Auf Instagram teilte Gülcan jetzt ein Foto von einem Paar niedlicher Babyschuhe – zudem gewährte die Neu-Mama erste Einblicke in ihren neuen Alltag. "Die erste Woche mit dir zu Hause war die schönste in meinem Leben", schwärmte sie in den höchsten Tönen und betonte: "Ich könnte dich stundenlang anschauen und bin unendlich dankbar, dass du mich als deine Mami ausgesucht hast."

Zusätzlich verriet Gülcan noch ein süßes Detail: Ihr Nachwuchs hat ganz offensichtlich die Gene seines Vaters in die Wiege gelegt bekommen. "Ich werde dich niemals loslassen, mein kleines Baby – egal, wie groß du wirst. Und da du sehr nach Papa kommst, wirst du riesig", erklärte die Neu-Mama nämlich.

Gülcan und Sebastian Kamps im September 2014 in München

Gülcan Kamps im November 2021

Gülcan Kamps, Moderatorin

