Für diese Promis ist Heiligabend wirklich etwas ganz Besonderes. Bei den meisten Berühmtheiten gipfeln am heutigen Tag die Vorbereitungen auf das anstehende Weihnachtsfest. Da heißt es, die letzten Geschenke einzupacken oder schon einmal das Festessen vorzubereiten. Doch für einige Stars bietet der 24. Dezember gleich doppelten Grund zur Freude. Eine Reihe an prominenten Geburtstagskindern wird an Heiligabend um ein Jahr älter.

Den Geburtstag von Jasmin Herren (43) oder Felix Lobrecht (33) haben viele bestimmt auf dem Schirm, denn die beiden feiern an Heiligabend ihren Ehrentag. Auch für Travis Barker (46) ist der 24. Dezember ein ganz besonderer Tag, denn vor 16 Jahren kam seine Tochter Alabama Luella Barker zur Welt. Neben Moderator Ryan Seacrest (47) darf sich beispielsweise auch Bestsellerautorin Stephenie Meyer (48) feiern lassen. Für einige Berühmtheiten ist der heutige Tag sogar noch etwas spezieller, denn sie feiern einen runden Geburtstag. So verweilt der "Livin' La Vida Loca"-Interpret Ricky Martin zum Beispiel seit nunmehr fünf Jahrzehnten auf dieser Erde und Louis Tomlinson hat mit dem heutigen Tag ebenfalls die 30er-Marke geknackt.

Doch Heiligabend ruf nicht bei jedem ausschließlich positive Reaktionen hervor. So werden Johannes Heesters (✝108) Witwe Simone sowie seine zwei Kinder wohl mit einem lachenden und einem weinenden Auge unter dem Christbaum sitzen. Vor genau zehn Jahren war der niederländischstämmige Schauspieler und Sänger im Kreise seiner Liebsten an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben.

Louis Tomlinson in Los Angeles, 2019

Jasmin Herren

Johannes Heesters und Simone Rethel auf der "Stars Go Swing"-Gala im Dezember 2006

