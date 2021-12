Muss sich Queen Elizabeth II. (95) auf ein einsames Weihnachten einstellen? Kurz vor den Feiertagen wurde bekannt gegeben, dass Prinzessin Annes (71) Ehemann Timothy Laurence (66) positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden sei und sich deshalb umgehend in häusliche Quarantäne begeben musste. Dennoch wird die Queen auch in diesem Jahr beim Fest der Liebe nicht auf ihre Familie verzichten müssen.

Das Weihnachtsfest der Queen wird dieses Jahr zwar etwas kleiner ausfallen als gedacht, dennoch sind die Feiertage für das Staatsoberhaupt nicht vollends verloren, wie The Sun nun berichtete. So werden der britischen Monarchin ihr Sohn Charles (73) und dessen Ehefrau Camilla (74) Gesellschaft leisten. Ihre Enkel hingegen, Prinz William (39) und Prinz Harry (37), sind aus verschiedenen Gründen verhindert. Während der Herzog von Cambridge mit seinen Kindern und seiner Frau Kate (39) Weihnachten mit der Familie Middleton feiert, bleiben Harry und Meghan (40) mit ihren beiden Kindern in Kalifornien.

Vor Kurzem hatte das britische Königshaus bereits bekannt gegeben, dass das Weihnachtsfest der Queen dieses Jahr erneut von den üblichen Traditionen abweiche. So sagte die 95-Jährige ihre alljährliche Reise auf ihren Landsitz in Sandringham ab und verbringt die Feiertage zum zweiten Mal in Folge auf Schloss Windsor. Zudem wird es das erste Jahr sein, in dem sie das Fest der Liebe ohne ihren Ehemann Prinz Philip (✝99) feiert, der im April verstorben war.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im November 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

Getty Images Queen Elizabeth II.

