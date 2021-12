Das diesjährige Weihnachtsfest wird für Queen Elizabeth II. (95) wohl anders ablaufen als üblich. Die Monarchin verbringt die Feiertage normalerweise im Kreise ihrer Familie auf ihrem Landsitz in Sandringham. Im vergangenen Jahr brach sie aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise zum ersten Mal seit 32 Jahren mit dieser Tradition. Damals verbrachte sie Weihnachten mit ihrem Ehemann Prinz Philip (✝99) in Windsor. Auch in diesem Jahr muss ihr Weihnachtsfest in Sandringham ausfallen.

Wie The Sun berichtet, wird es dieses Jahr nicht nur das erste Weihnachtsfest sein, dass die Queen ohne ihren geliebten Ehemann verbringt, der im April verstorben ist, sondern auch das zweite hintereinander, dass sie in Windsor feiert. Laut einem Insider wird sie dort aber nicht alleine sein. Einige Familienmitglieder sollen angeblich zu Besuch kommen – allerdings unter Einhaltung strenger Regeln. "Es war eine persönliche Entscheidung nach langer Überlegung", heißt es von der Quelle. Demnach wird die Königin in diesem Jahr angeblich auch keinem Weihnachtsgottesdienst beiwohnen.

Die Queen musste bereits vor einigen Tagen mit einer lieb gewonnenen Tradition brechen, als sie ihren Weihnachtslunch absagte. Normalerweise wären zu diesem Anlass etwa 50 Familienmitglieder auf Schloss Windsor zusammengekommen. Doch in der aktuellen Situation sei das nicht möglich gewesen.

Anzeige

GLYN KIRK/AFP via Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip beim Epsom Derby Festival in Surrey, 2016

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. an Weihnachten 2016

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Herzogin Camilla, Queen Elizabeth II., Prinz William und Herzogin Kate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de