Verfällt Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi, 32) etwa wieder in ihr altes Muster? In den vergangenen Monaten machte die beliebte GZSZ-Figur eine ziemliche Entwicklung durch: Nach ihrer Schwangerschaftslüge um ihren Ex Felix (39) Lehmann (Thaddäus Meilinger, 39) zurückzubekommen, scheint Laura nun doch die Kurve gekriegt zu haben – sie zeigte sich von ihrer netten Seite. Doch was hält eigentlich deren Darstellerin Chryssanthi davon? Jetzt verriet die Schauspielerin, welche Version von Laura sie lieber spielt.

"Die neue Laura ist ja auch immer noch die alte", stellte die 32-Jährige in einem Interview mit RTL klar. Daher möge sie sowohl die nette als auch die hinterhältige Seite ihrer Figur. "Bei ihr ist immer von allem etwas dabei und es wird mit ihr zum Glück nie langweilig", erklärte die Frau von Tom Beck (43). Derzeit rutscht Laura in der Daily jedoch wieder in die Kriminalität ab. "Um an ihre Ziele zu kommen oder den Menschen zu helfen, die sie liebt, macht sie alles – ohne Rücksicht auf Verluste", erzählt Chryssanthi.

Es gebe jedoch eine Person im Kolle-Kiez, die Laura vor ihrem Rückfall bewahren möchte: John Bachmann (Felix von Jascheroff). "Er ist derjenige, der ihr immer ins Gewissen redet und sie vom Diebstahl abhalten will, aber in der einen oder anderen Minute knistert es immer mal wieder zwischen denen beiden. Mal schauen, wo das noch im nächsten Jahr hinführt", verriet die Schauspielerin.

Getty Images Chryssanthi Kavazi in Berlin, Juli 2021

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

© TVNOW / Rolf Baumgartner Chryssanthi Kavazi bei GZSZ

