Cheyenne Ochsenknecht (21) ist total aus dem Häuschen. Im März wurde die gebürtige Münchnerin zum ersten Mal Mutter. Seitdem hält sie ihre Community regelmäßig über Mavies Entwicklung auf dem Laufenden. So verriet das Model im August beispielsweise, dass ihre Tochter ihre ersten Zähnchen bekommen würde. Nun machte ihr Kind der Blondine ein ganz besonderes Geschenk zu Weihnachten. Zum ersten Mal sagte Mavie jetzt "Papa".

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 21-Jährige nun an ihre Follower und verriet, dass Mavie ihr Weihnachtsfest nun zu einem ganz Besonderen gemacht habe. So erzählte die Mama, dass sie heute mit einer freudig brabbelnden Tochter aufgewacht sei, die dann ein ganz spezielles Wort von sich gegeben habe. "Mavie hat uns heute Morgen geweckt – und zwar das erste Mal mit 'Papa'", schrieb Cheyenne entzückt zu einem Clip ihres Nachwuchses und markierte darin auch ihren Liebsten.

Bereits in ihrem letzten Post auf ihrem Profil hatte die Blondine ihre Freude über das gemeinsame Fest der Liebe mit ihrer kleinen Familie zum Ausdruck gebracht. So hatte Cheyenne einen Schnappschuss von Nino, ihrem Baby und sich geteilt, auf dem die stolzen Eltern ihr Kind freudig anlächelten. "Das ist mit Abstand das beste Weihnachten bisher", kommentierte sie den Schnappschuss. Mavies erstes Mal "Papa" wird dabei wohl nun ihr persönlicher Höhepunkt gewesen sein.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund Nino und ihrer Tochter Mavie im Dezember 2021

Instagram / ninoclaus Nino Sifkovits und Mavie im Dezember 2021

Instagram / dieseochsenknechts Die Ochsenknechts an Heiligabend 2021

