Cheyenne Ochsenknecht (21) plaudert offen und ehrlich über ihr neues Leben! Die Tochter von Uwe (65) und Natascha Ochsenknecht (57) ist seit einigen Monaten stolze Mutter: Am 26. März 2021 durften das Model und sein Freund Nino ihr erstes Kind – eine kleine Tochter namens Mavie – auf der Welt begrüßen. Aber wie sehr hat sich Cheyennes Leben seit der Geburt eigentlich tatsächlich verändert? Promiflash hat bei der Blondine nachgefragt...

"Auf jeden Fall um 180 Grad", antwortete Cheyenne bei der Launchparty des Modelabels N.O - Natascha Ochsenknecht im Promiflash-Interview und gewährte einen Einblick in ihren Alltag als Mama: "Es gibt schöne Momente, natürlich gibt es auch Momente, in denen man denkt: 'Ich kann nicht mehr.'" Und diesbezüglich hatte die Influencerin auch direkt ein Beispiel parat – nämlich die Zeit, in denen Mavie ihre Zähnchen bekommt.

Allerdings sei die kleine Mavie trotzdem ein totaler Sonnenschein. "Aber wir hören von jedem, dass sie ein Engel ist, dass sie sehr schön ist", freute sich die stolze Mutter über die Reaktionen ihrer Familie und ihrer Freunde.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Tochter Mavie im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihr Freund Nino im Juli 2021

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im November 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de