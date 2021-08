Cheyenne Ochsenknecht (21) brachte Ende März ihr erstes Kind zur Welt. Die Geburt von Baby Mavie verkündete sie damals voller Stolz im Netz. Immer wieder gibt die frischgebackene Mutter ihren Fans auf Social Media kleine Einblicke in ihren neuen Alltag. Jetzt teilte die Tochter von Uwe Ochsenknecht (65) ein Update über ihren Nachwuchs. Die Kleine hat nämlich ihre ersten zwei Zähne bekommen.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 21-Jährige: "Wie ihr gesehen habt, hat Mavie zwei Zähne. Wir waren gestern bei Freunden zu Besuch und dann meinten sie: 'Oh wie süß, sie lacht. Und die zwei kleinen Zähne!'" Cheyenne und Nino hätten die Zähnchen selbst noch gar nicht bemerkt. "Wir haben zwar mitbekommen, dass sie zahnt, aber dadurch, dass ein Baby sich nie in den Mund schauen lässt, haben wir die Zähne einfach nicht gesehen", erklärte sie. Dazu teilte sie noch ein Bild von Mavie, die eine Karte mit der Aufschrift "Heute habe ich meinen ersten Zahn bekommen" in den Händen hält.

Cheyenne verriet im Juni, dass die Familienplanung für sie noch nicht abgeschlossen sei. Sie und ihr Partner würden gerne noch mehr Kinder bekommen. Ihr Wunsch wäre es, eine Großfamilie zu haben. Genügend Platz hätten sie immerhin auf ihrem Bauernhof in Österreich.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknechts Tochter hat ihren ersten Zahn bekommen

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihr Freund Nino im Juli 2021

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie

