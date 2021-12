Andrej Mangold möchte nach seiner Auszeit durchstarten. Und zwar als Model, wie er Promiflash beim Promi Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz verrät. Um die Weichen für diesen Karriereweg zu stellen, führte der ehemalige Bachelor gerade einige Gespräche in New York und hatte ein paar Probe-Shootings. Nun kann es jeden Moment losgehen. Im Interview plaudert der 34-Jährige aber auch über seinen Beziehungsstatus und das Verhältnis zu seiner Ex Jennifer Lange (28).

