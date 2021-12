Hätten die The Masked Singer-Macher tiefer in die Trickkiste greifen müssen? Gerade flimmert die Weihnachtsausgabe der musikalischen Rateshow über die Bildschirme und die Fans sind bereits eifrig dabei, herauszufinden, wer hinter dem Geschenk, der Gans und dem Rentier steckt. Allerdings scheint es ganz so, als wäre es recht leicht, die Promis zu enttarnen. Die Zuschauer sind sich im Netz nämlich längst einig, wer sich in den Kostümen versteckt...

Die drei maskierten Sänger haben gerade den ersten Auftritt hingelegt, da wird schon fleißig spekuliert, um wen es sich handeln könnte. Die Gans mimte in einer kurzen Gesangseinlage zu Beginn zwar noch eine nicht professionelle Sängerin – seit ihrem Einzelauftritt ist den Twitter-Usern aber offensichtlich klar: Es handelt sich um Yvonne Catterfeld (42). "Glückwunsch an die Gans aka Yvonne Catterfeld. Damit hat sich die Frage, wer gewinnen wird, auch erübrigt", schrieb jemand. Auch beim Rentier waren sich die Zuschauer von Beginn an sicher: Moderator Steven Gätjen (49) ist mit Geweih auf der Bühne unterwegs. "Man hätte Steven auch einfach ohne Maske hinstellen können", witzelte jemand.

Nur beim dritten Teilnehmer, dem Geschenk, sind sich die Fans uneinig. Zwar tippt Rateteam-Mitglied Rea Garvey (48) auf Fernsehmoderator Ingo Zamperoni (47) – und schließt sich damit einigen Usern im Netz an, aber auch Helge Schneider (66) und viele andere sind im Gespräch. Ruth Moschner (45) meint, Schauspieler Rick Kavanian (50) erkannt zu haben.

Getty Images Yvonne Catterfeld im April 2016

Getty Images Steven Gätjen bei der Goldenen Kamera 2018 in Hamburg

Instagram / ruthmoschner Ruth Moschner im November 2021

