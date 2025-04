Steven Gätjen bekommt eine neue Quiz-Show auf Amazon Prime

Steven Gätjen (52) wird bald als Moderator einer Prime-Video-Show zu sehen sein. Die Dreharbeiten für das neue Format "Yes or No Games" haben kürzlich in den Kölner MMC Studios begonnen. Bei der Show handelt es sich laut fernsehserien.de um ein spektakuläres Quiz-Format, das 160 Kandidatinnen und Kandidaten in völlig neuartige virtuelle Welten eintauchen lässt. Im sogenannten "Magic Cube", einem Raum mit vier Meter hohen LED-Wänden, kämpfen die Teilnehmer um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Mithilfe von Augmented und Virtual Reality werden Szenerien wie der Mond, eine Blutbahn oder sogar das alte Rom lebendig. Die Auflösung jeder Runde erfolgt durch eine simple, aber entscheidende Ja-oder-Nein-Frage.

Die Idee zu "Yes or No Games" stammt laut DWDL.de von Remco Lentjes, der bereits für Amazon US das Showkonzept "Twin Love" entwickelt hat. Hinter der visuell spektakulären Umsetzung steht ein prominentes Kreativteam: Florian Wieder, der bereits bei Schlag den Raab mit Stefan Raab (58) und bei The X Factor mitwirkte, sowie Falk Rosenthal, bekannt durch den Eurovision Song Contest, sind für das Set- und Screendesign verantwortlich. Durch die Kombination aus Virtual und Augmented Reality werden die Spieler herausgefordert, in digital simulierten Welten Rätsel zu lösen und Hinweise für die entscheidende "Yes or No"-Frage zu sammeln. Die Dreharbeiten laufen wohl seit letzter Woche auf Hochtouren.

Steven, der bereits mit Prime Videos Licht Aus! Erfolge feierte, kehrt mit "Yes or No Games" erneut für eine der Eigenproduktionen des Streamingdienstes vor die Kamera zurück. Während "Licht Aus!" die Teilnehmer in völlige Dunkelheit versetzte, schafft die neue Show eine gänzlich andere Atmosphäre. Steven begeistert seit Jahren durch seine Vielseitigkeit und etabliert sich nun auch bei Prime Video als Moderator außergewöhnlicher Showkonzepte. Die Fans können sich also auf eine vielseitige Mischung aus Hightech und packender Unterhaltung freuen. Mit der neuen Produktion fügt der Streamingdienst seiner aktuellen Reality- und Showoffensive ein weiteres Highlight hinzu – und bleibt seinem Konzept treu, klassische Formate auf innovative Weise zu interpretieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab bei "TV Total Turmspringen" in München, 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Steven Gätjen, Moderator

Anzeige Anzeige