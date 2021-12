Gerda Lewis (29) hat ihre große Liebe wohl noch nicht gefunden. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte ihren Fans vor wenigen Monaten von einem unbekannten Hottie berichtet, den sie in einer Bar kennengelernt hatte – derzeit schien es so, als hätte der 1,90 Meter große Blondschopf Potenzial, der Mann an der Seite der Influencerin zu werden. Ein Paar sind die zwei aber nicht geworden – offenbar sind Gerda und der Unbekannte sogar im Schlechten auseinandergegangen.

In einem Q&A auf Instagram verriet Gerda, dass sie in diesem Jahr etwas bereut hat: und zwar das Kennenlernen mit dem mysteriösen Mann. "Es haben sich leider extrem viele Dinge unangenehm herausgestellt", erklärte die Brünette. Was genau vorgefallen ist, wollte sie nicht sagen – machte aber deutlich, dass ihre Fans wohl keine Updates mehr zu dem Unbekannten erwarten brauchen. "Die Sache war für mich ziemlich schnell erledigt. Passt bitte immer gut auf, wem ihr vertraut", warnte sie ihre Community.

Im gleichen Zuge machte die 29-Jährige deutlich, dass sie hohe Ansprüche an einen potenziellen Partner hat. "Ich bin nicht mehr in einem Alter, wo man sich nach ein paar Jahren wieder trennt und der nächste Mann soll im besten Fall der Mann sein, den ich heirate. Bis jetzt habe ich keinen kennengelernt, wo ich gesagt habe, in ihm sehe ich das zu 100 Prozent", betonte Gerda.

