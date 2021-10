Gerda Lewis (28) ist wieder verliebt! Erst vor wenigen Tagen überraschte die ehemalige Bachelorette ihre Follower mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Beim Feiern mit ihren Mädels hat die Blondine in einer Bar einen Mann kennengelernt. Allzu viel hat die Influencerin über den potenziellen neuen Partner allerdings noch nicht bekannt gegeben. Doch ihre Community lässt nicht locker: Jetzt ließ sich Gerda ein paar Details zu ihrem mysteriösen Boy entlocken!

In einer Instagram-Fragerunde packte Gerda neue Einzelheiten über ihren "Mister Unbekannt" aus. "Er ist blond, 29 Jahre alt und sportlich", listete die verliebte Schönheit auf. Außerdem soll der Single-Mann circa 1,90 Meter groß und fast am ganzen Körper tätowiert sein. Die Eigenschaften scheinen Gerda besonders gut zu gefallen – immerhin versah sie die spontane Checkliste mit einem feiernden Emoji. Prominent dürfte Gerdas Objekt der Begierde bisher aber noch nicht sein, denn sie wolle niemanden mehr kennenlernen, der bereits in der Öffentlichkeit steht.

Mit einer möglichen Beziehung möchte Gerda in Zukunft auch anders umgehen als die vergangenen Male. "Ich werde meine nächste Beziehung nicht in die Öffentlichkeit ziehen, wie ich es davor getan habe, denn das tut einer Beziehung definitiv nicht gut", stellte die 28-Jährige klar.

