Damit haben die Love Island-Fans nicht gerechnet! Die Liebesgeschichte von Jennifer Degenhart und Dennis Felber war mächtig kompliziert: Zwar ergatterten die Studentin und der Fitness-Coach als glückliches Couple den dritten Platz in der Flirtshow – doch die rosarote Blase sollte zerplatzen, sobald sie wieder Kontakt zur Außenwelt hatten: Nachdem seine Fans ihm gesteckt hatten, dass Jenny in dem Flirtformat auch ein Auge auf Robin Widmann geworfen hatte, war Dennis ganz verunsichert und ließ sie plötzlich fallen. Aber das war noch nicht das Ende von ihrer Lovestory...

Im Promiflash-Interview packte Jenny jetzt überraschend aus: Sie und Dennis haben sich heimlich wiedergesehen – und das nicht nur einmal! "Nach ein paar Wochen stand er dann vor meiner Haustür und ich habe ihm geholfen bei seinem Umzug nach Köln. Eins folgte aufs andere – wir standen viel in Kontakt, hatten was miteinander, haben eine schöne Zeit miteinander verbracht", schildert die Kölnerin. Aber es sollte schnell wieder kompliziert zwischen ihnen werden: "Wir hatten öfters auch mal Pausen und keinen Kontakt. Es war ein Hin und Her alle paar Wochen. Dann sagte er, er kann es doch nicht..."

Doch was war dieses Mal das Problem? "Dennis wollte es nicht öffentlich machen, weil er nicht wollte, dass die Leute reden", erklärt Jenny. "Ich wollte es dann nicht mehr, weil er mich versteckt hat." Er habe sich sogar geweigert, ihr auf Social Media zu folgen, weil "die Leute ja reden könnten." Am Ende sei dann obendrein noch eine andere Frau im Spiel gewesen! "Ich hatte aus mehreren Ecken gehört, dass er neben mir noch einen Crush hatte und da etwas lief. Als ich ihn darauf angesprochen hatte, hatte er gelacht und es verneint." Das habe sie sehr verletzt.

Doch wie ist nun der aktuelle Stand zwischen den beiden? "Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war Anfang Dezember, nachdem er aus Thailand wiedergekommen ist", berichtet Jenny. "Ich habe gedacht: Irgendwann, wenn die Lage sich beruhigt hat, dann müssen wir uns nicht mehr verstecken. Aber das wollte ich nicht mehr. Aktuell haben wir kein Kontakt mehr." Ihr Fazit zu der ganzen Sache lautet: "Ich habe es versucht, aber ich kann nicht mit einem Mann zusammensein, der keine eigene Meinung hat und nicht zu seiner Partnerin steht. Vielleicht ist er noch zu jung."

Anzeige

RTLZWEI Dennis Felber und Jennifer Degenhart bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI/Thomas Reiner Jennifer Degenhart

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Dennis, "Love Island"-Couple

RTLZWEI/Thomas Reiner Jennifer Degenhart

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de