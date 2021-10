Hat sich die Liebesgeschichte von Jennifer und Dennis vielleicht schon erledigt? Die Studentin und der Fitnesscoach ergatterten in der Flirtshow Love Island als glückliches Couple den dritten Platz. Direkt im Anschluss schwärmten die zwei noch im Promiflash-Interview, wie glücklich sie seien – und wie verrückt nacheinander! Doch dann sagte Dennis plötzlich den geplanten Liebesurlaub in Barcelona ab und verkündete, dass er alleine sein muss. Was ist bloß vorgefallen?

