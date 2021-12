Sarah Engels (29) hat ihre alte Figur offenbar noch nicht ganz zurück. Vor wenigen Wochen ist die Sängerin zum zweiten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian (28) konnte sie eine kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Nach der Geburt schien sie schon wieder total erschlankt zu sein: Der Bauch hat sich schnell zurückgebildet und ist inzwischen nur noch wenig größer als vor der Schwangerschaft. In ihre alten Jeans passt Sarah aber noch nicht wieder.

In ihrer Instagram-Story teilte die einstige The Masked Singer-Gewinnerin ein Video von dem Versuch, eine Jeans anzuziehen. Sie bekam die Hose zwar an, aber nicht mehr zu. "Das war wohl nichts. [...] Ich würde sagen, die ist dezent zu eng... muss ich noch ein paar Wochen warten", stellte sie lachend fest. Die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin versucht, das Ganze mit Humor zu nehmen.

Um die letzten Spuren der Schwangerschaft an ihrem Body verschwinden zu lassen, kündigte Sarah an, demnächst mit ein paar Rückbildungsübungen zu beginnen. In ihrer Instagram-Story verriet die 29-Jährige, dass sie zunächst leichte Trainingseinheiten machen wolle, um den Beckenboden zu stärken.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea an Weihnachten

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels mit Sohn Alessio und Tochter Solea

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea Liana

