Sarah Engels (29) steht zu ihrer Figur. Erst vor wenigen Wochen wurde die Sängerin zum zweiten Mal Mutter – sie begrüßte zusammen mit ihrem Ehemann Julian Engels (28) ein gesundes kleines Mädchen auf der Welt. Jetzt dreht sich der Alltag der Musikerin natürlich um die Kleine – ihre körperliche Fitness möchte sie deshalb aber offenbar nicht vernachlässigen. Sarah gab ihren Fans jetzt ein Update zu ihrem After-Baby-Body.

In ihrer Instagram-Story teilte die 29-Jährige nun ein paar Videos, in denen sie ihren Bauch zeigt und erklärte: "Der Bauch bildet sich auf jeden Fall zurück. Die Gebärmutter zieht sich zusammen, aber es ist immer noch ein bisschen was da. Ich werde schauen, dass ich bald mit ein paar Rückbildungsübungen anfange." Sie wolle aber erst einmal mit leichten Übungen beginnen, um ihren Beckenboden zu stärken und sich langsam heranzutasten.

Tatsächlich hatte Sarah bis kurz vor der Geburt von Solea Liana noch eifrig Sport getrieben. Ihre Fans hatten sogar Sorgen, dass ihre Fruchtblase während ihres Work-outs platzen könnte. Für die nun zweifache Mutter stand aber auch während ihrer Schwangerschaft fest, dass sie weiterhin Sport machen werde. "Ich war auch vor der Schwangerschaft sehr sportlich und brauchte diesen Ausgleich", erklärte sie damals.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels, Dezember 2021

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels im Juli 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Juli 2021

