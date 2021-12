Das Geheimnis ist gelüftet! Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (28) fieberten über mehrere Monate hinweg auf diesen Tag hin: Die große Gender-Reveal-Party ihres Babys fand am Montagabend statt. Jetzt wissen die beiden Bachelor in Paradise-Stars endlich das Geschlecht ihres Kindes: Sie bekommen ein Mädchen. Vor der Feier mit all ihren Liebsten stieg die Spannung vor allem bei Samira bis ins Unermessliche.

In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel", die sie einen Tag vor der Party aufgenommen hatten, verriet die 28-Jährige: "Ich kann wirklich nicht mehr. Ich bin so gespannt. Mein Bogen ist wirklich schon überspannt." Vor lauter Neugier habe sie sich sogar mit verschiedenen Theorien beschäftigt, um das Geschlecht vorab erraten zu können – dazu zog sie unter anderem den chinesischen Mondkalender zur Hilfe. "Und ich hab dann auch gecheckt, wie die Plazenta liegt", gab sie zu. Anhand der Plazenta-Position könne man nämlich das Geschlecht des Babys erahnen. Samira fragte sich zudem, ob andere schwangere Frauen selbst erspüren konnten, was sie erwarten – denn ihr fehle diese Intuition komplett.

Serkan hingegen war ganz anders als seine Partnerin eingestellt. "Ich hab keine Geduld und bin unglaublich neugierig. Aber ich muss sagen, bei dieser Sache bin ich so entspannt, weil ich mich einfach auf den Moment freue", erklärte der werdende Vater. Tatsächlich tippte der 28-Jährige vor der Feier darauf, dass es eine kleine Prinzessin wird – damit sollte er nun recht behalten.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Die "Bachelor in Paradise"-Stars Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de