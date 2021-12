Ist Janni Kusmagk (31) nach drei Schwangerschaften noch mit ihrem Körper zufrieden? Im Oktober wurden die ehemalige Profisurferin und ihr Ehemann Peer (46) zum dritten Mal Eltern: Ihre Kids Emil-Ocean (4) und Yoko (2) durften sich über ein Brüderchen namens Merlin freuen. Genau wie bei ihren älteren Kindern entschied sich die Influencerin auch bei ihrem Jüngsten dazu, den Kleinen zu stillen. Jetzt klärte Janni auf: Haben sich ihre Brüste dadurch verändert?

Im "Lose Luder"-Podcast sprach die 31-Jährige mit Désirée Nick (65) ganz offen über die Veränderungen ihres Körpers, die mit drei Schwangerschaften einhergegangen sind. Die Reality-TV-Ikone wollte es dabei ganz genau wissen: "Jetzt haben deine Brüste drei Kinder gestillt, wie würdest du sie auf Vorher-Nachher-Bildern beurteilen?" Doch Janni musste bei der Frage nicht lange zögern. "Bei Adam sucht Eva, da hatte ich gefühlt keine Brüste – und jetzt habe ich halt welche, das ist der Unterschied", berichtete die Dreifach-Mama.

Zusätzlich gab die ehemalige "Deutschland tanzt!"-Teilnehmerin im Gespräch mit Désirée preis, dass sie nach den Geburten in kurzer Zeit viel Gewicht verloren habe. Doch dabei sei es gar nicht Jannis Ziel gewesen, ihren Fans möglichst schnell einen superschlanken After-Baby-Body zu präsentieren – im Gegenteil: "Bei mir war es tatsächlich so, weil ich immer total viel Stress hatte. Ich habe immer ein Kind auf dem Arm zu Hause, bin immer in Bewegung – und wenn man das alles macht, findet man automatisch wieder in die alte Form zurück."

Anzeige

ActionPress Désirée Nick, Reality-TV-Ikone

Anzeige

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk mit ihrem Sohn Merlin

Anzeige

Instagram / thehappytribe Influencerin Janni Kusmagk mit ihren Kids

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de