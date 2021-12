Pamela Reif (25) spricht über ihre trainierte Körpermitte. Die YouTuberin zählt zu den erfolgreichsten Fitness-Influencern in Deutschland und beeindruckt immer wieder mit ihrem stählernen Körper. Gerade die Work-outs für die Bauchmuskeln sind besonders beliebt bei ihren Fans und viele wünschen sich ein Sixpack, wie sie es hat – doch hat sie das überhaupt? Nun spricht Pam Klartext über ihr Körperbild und ihre eigene Wahrnehmung davon!

"Ja, ich habe wirklich starke Bauchmuskeln", gab die Karlsruherin unter einem neuen Post bei Instagram zu. Auf dem Bild setzte sie ihre Muskeln gekonnt in Szene, doch ihr war es auch wichtig zu betonen, dass diese nicht zu jeder Sekunde des Tages so aussehen. "Das heißt aber nicht, dass ich ständig ein sichtbares Sixpack habe: Eigentlich habe ich gar kein Sixpack - es sind eher Umrisse mit einem Hauch von einem Vierer-Pack", erklärte sie ehrlich.

Doch die Beauty will ihren Followern mit diesem Beitrag auch Mut machen: "Und weißt du, was auch perfekt ist? Keine sichtbaren Bauchmuskeln zu haben." Denn es spielen noch ganz andere Faktoren als harte Übungen eine Rolle. "Es liegt an den Genen und natürlich an deinen persönlichen Vorlieben, wie hart du trainieren willst und wie deine Ernährung aussieht", erklärte sie in dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Urlaub, 2021

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de