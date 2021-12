Dagi Bee (27) könnte offenbar kaum glücklicher sein! Die YouTuberin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) verkündeten am zweiten Weihnachtsfeiertag im Netz, dass sie am 23. Dezember zum ersten Mal Eltern geworden sind: Ihr Sohn hört auf den Namen Nelio. Nach der Entbindung gab die Influencerin bereits in einem Update preis, dass der Kleine und sie wohlauf seien. Jetzt meldete sich Dagi endlich wieder persönlich bei ihren Fans – und verriet dabei: Sie genießt die Kennenlernzeit mit ihrem Baby in vollen Zügen!

"Mal ein kleines Lebenszeichen von mir aus dem Wochenbett. Ich sehe zwar etwas müde aus, aber die Nacht war eigentlich ganz gut", begann die Neu-Mama in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Die ersten Tage zu Hause mit ihrem Baby seien sehr schön gewesen. "Wir genießen die Zeit, die Ruhe, die Kennenlernzeit mit unserem Kleinen", berichtete Dagi.

Auf ihren Mann Eugen scheint die 27-Jährige nach der Entbindung ganz besonders stolz zu sein. Sie teilte ein Foto mit ihm, auf dem sie ihm liebevoll einen Kuss gibt. "Und jetzt bist du Papa! Ich liebe dich", schrieb Dagi darunter – und verdeutlichte zusätzlich mit einem weißen Herz-Emoji, wie glücklich sie mit ihrem Liebsten ist.

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Sohn Nelio

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee im Dezember 2021

