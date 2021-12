Dagi Bee (27) schwebt auf Wolke sieben! Die YouTuberin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) wurden in diesem Jahr zu Weihnachten ganz besonders beschenkt: Am 23. Dezember durfte das Ehepaar seinen ersten Sohn auf der Welt begrüßen – den kleinen Nelio. Seitdem sind die beiden stolze Eltern. Jetzt meldete sich Dagi mit einem ersten Update nach der Entbindung zu Wort: Sie ist überglücklich!

In ihrer Instagram-Story teilte die 27-Jährige ein kurzes Statement mit ihren Fans. Die Blondine bedankte sich zunächst für all die Glückwünsche und erklärte zudem: "Uns geht es gut und wir genießen die Zeit zu dritt so, so sehr!" Dagi verriet weiter: Ihr kleiner Sohn ist ein echter Engel. "Unglaublich", staunte sie.

Der Geburtstag von Dagi und Eugens Sohn fiel auf einen besonderen Tag: Die Lieblingszahl des Unternehmers ist 23 – diese hat er auch am Arm tätowiert. Zudem heiratete das Paar 2018 auch am 23. Juni auf Ibiza. Jetzt wurde auch ihr kleiner Schatz an diesem Tag des Monats geboren.

Instagram / dagibee Nelio, Sohn von Dagi Bee und Eugen Kazakov

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov, 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

