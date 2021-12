Überraschende News von Melina Sophie (26)! Neben Dagi Bee (27) und Co. zählt die Beauty zu den bekanntesten YouTubern Deutschlands. Seit rund acht Jahren teilt sie so ziemlich ihr ganzes Leben auf der Videoplattform. So geht sie auch total offen mit ihrer psychischen Erkrankung um und gibt ihren Followern tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. Aufgrund ihres mentalen Zustands nahm sie zuletzt auch öfter Auszeiten von Social Media. Doch jetzt verabschiedet sich Melina endgültig von ihrer Community!

Mit einem emotionalen YouTube-Video verkündet sie ihren Rücktritt aus der Öffentlichkeit. "Ich bin unglaublich dankbar für die Zeit, die ich vor der Kamera verbringen durfte, für die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe, all das, was ich erlebt habe, was ich sehen durfte [...]. Jetzt ist es einfach Zeit für ein neues Kapitel, und das möchte ich alleine schreiben", erklärte Melina ihren Zuschauern. Was genau ihre Pläne sind, verriet sie nicht. Jedoch steht für sie fest: Sie will diesen Weg nicht mehr im Netz dokumentieren.

Mittlerweile gehe es ihr mental besser: "Jetzt bin ich endlich an einem Punkt angekommen, an dem ich mich wohlfühle und wirklich zufrieden bin, auch mit der Entscheidung. Die Entscheidung war ein ganz wichtiger Punkt auf dem Weg der Genesung", erzählte Melina weiter. Ihren Followern gab sie mit auf den Weg, Social Media mit Vorsicht zu genießen. Diese sind zwar traurig über ihre Entscheidung, zeigten aber auch vollstes Verständnis in den Kommentaren: "Leb dein Leben, so wie du es möchtest. Wir, deine Fans, sind dankbar für all die schöne Zeit, die du uns geschenkt hast", schrieb ein User.

Instagram / melinasophie YouTuberin Melina Sophie

Instagram / melinasophie YouTuberin Melina Sophie

Instagram / melinasophie Melina Sophie im Mai 2020

