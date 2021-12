Schockmoment für die Fans von Alabama Luella Barker (16). Die Tochter von Travis Barker (46) hatte zuletzt eigentlich allen Grund zur Freude. An Heiligabend durfte sie nicht nur das Fest der Liebe mit ihrer Familie feiern – der 24. Dezember ist gleichzeitig auch der Geburtstag des Teenagers. Doch kurz nach dem Jubiläum meldete sich Alabama nun mit beunruhigenden Nachrichten: Sie liegt im Krankenhaus.

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine ein Foto, auf dem nur ihr Handgelenk in einer Nahaufnahme zu sehen ist. Alabama möchte ihren Followern damit verdeutlichen, dass sie sich derzeit in einer Klinik befindet. An ihrem Arm trägt sie ein Armband, auf dem ihr Name zu lesen ist. Patienten werden in der Notaufnahme für gewöhnlich mit einem solchen Plastikband gekennzeichnet. Allerdings scheint Alabama den Umständen entsprechend okay zu sein. "Alles wird gut. Danke an alle, die sichergehen wollten, dass es mir gut geht", schrieb sie zu dem Bild.

Tatsächlich scheint die 16-Jährige auch wieder fit genug zu sein, um ihre Fans mit vorgedrehtem Content zu versorgen. Im Anschluss an den Krankenhaus-Post teilte sie nicht nur ein Video, in dem sie ein Paket auspackt, sondern auch einen TikTok-Tanzclip. Darin sieht man Alabama beim Singen und Performen im Schlafanzug.

Instagram / alabamaluellabarker Alabama und Travis Barker

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Barkers Krankenhaus-Armband

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Luella Barker im Oktober 2021

