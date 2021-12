Ist das etwa Jennifer Frankhauser (29)? Die Ex-Dschungelcamperin wurde neben ihrer berühmten Halbschwester Daniela Katzenberger (35) bekannt. Heute hat sich die Beauty aber selbst einen Namen gemacht und ist unter anderem als Sängerin oder als Reality-TV-Darstellerin tätig. Aber auch als Influencerin begeistert die Blondine ihre Fans – und inspiriert mit ihren coolen Make-up-Tutorials und Outfitideen zahlreiche Follower. Nun teilte Jenny aber eine Aufnahme, auf der sie nicht wiederzuerkennen ist!

In ihrer Instagram-Story teilte die 29-Jährige ein Foto aus Kinderzeiten, auf dem sie fröhlich lächelt – die Mini-Jenny grinst bis über beide Ohren, ein wild geschnittener Pony verdeckt ihre halbe Stirn. "Hat jemand meine Augenbrauen gesehen?", scherzte sie zu der Aufnahme. Diese sind in der Tat so hell, dass sie kaum sichtbar sind.

Daraufhin machte Jenny deutlich, warum ihr Pony, den sie auf der Aufnahme trägt, absolut einzigartig ist. "Achtet einfach auf den Pony. Daran erkennt ihr mich immer. Den hat sonst wirklich keiner. Keiner. Den habe ich mir selbst geschnippelt", witzelte sie.

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL2 Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Fankhauser im Dezember 2021

