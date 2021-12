Wie die Zeit rennt! Die YouTuberin Dagi Bee (27) und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) bekamen am 23. Dezember das schönste vorweihnachtliche Geschenk überhaupt: Ihr erstes gemeinsames Kind, Sohnemann Nelio, erblickte das Licht der Welt. Seitdem genießen die frischgebackenen Eltern die Kennenlernzeit mit ihrem Wonneproppen in vollen Zügen. Offenbar kommt es der Blondine so vor, als wäre die Geburt erst gestern gewesen – Dagi kann nämlich gar nicht fassen, dass Nelio schon eine Woche alt ist!

In ihrer Instagram-Story staunte Dagi, wie lange ihr kleiner Mann jetzt bereits auf der Welt ist. "Unser kleiner Engel ist einfach schon eine Woche alt. Das ist so verrückt, wie schnell die Zeit vergeht", schrieb die 27-Jährige. Und offenbar entwickelt Nelio sich auch ganz schön schnell: "Er verändert sich von Tag zu Tag."

Auch Ehemann Eugen verlieh seiner Freude vor wenigen Tagen Ausdruck. "Es ist nicht selbstverständlich – das, was ich alles habe. Und damit meine ich keine materiellen Sachen, sondern die Gesundheit meines Sohnes und meiner Frau", schwärmte er.

Instagram / dagibee Nelio, Sohn von Dagi Bee und Eugen Kazakov

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2021

ActionPress Dagi Bee und Eugen Kazakov, Social-Media-Stars

