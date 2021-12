Dagi Bee (27) genießt die Zeit mit ihrem Baby in vollen Zügen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gaben die YouTuberin und ihr Mann Eugen Kazakov (27) bekannt, dass sie Eltern geworden sind. Der kleine Nelio hatte am 23. Dezember das Licht der Welt erblickt. In einem ersten Update hat die Netz-Bekanntheit verraten, dass es ihr und dem Neugeborenen super geht. Auf weitere Infos müssen die Fans derzeit noch warten. Jetzt hat Dagi aber immerhin ein neues Foto veröffentlicht, auf dem die Hände ihres Sohnes zu sehen sind.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die frischgebackene Mama jetzt ein Bild, auf dem sie liebevoll Nelios Mini-Finger streichelt. Worte braucht es nicht, um anhand dieses Beitrags zu sehen, wie glücklich Dagi ist. Sie setzt lediglich ein kleines Herzchen-Emoji auf die Aufnahme und macht damit klar: Sie schwelgt derzeit im absoluten Babyglück.

Schon als die Beauty und ihr Mann mit einer Fotoreihe die Geburt ihres Sohnes verkündet haben, betonten sie, wie unglaublich es für sie ist, Eltern geworden zu sein. "Am 23. Dezember haben wir die Liebe unseres Lebens kennengelernt. Wir sind so unglaublich stolz und können unser Glück einfach nicht fassen! Er ist einfach perfekt", schwärmten Mama und Papa in identischen Postings.

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Sohn Nelio

Instagram / dagibee Nelio, Sohn von Dagi Bee und Eugen Kazakov

