Das sieht nach einem besinnlichen Fest aus! Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) verbrachten gemeinsam ihre erste Weihnacht als verlobtes Pärchen. Im Oktober gab die Keeping Up With the Kardashians-Beauty bekannt, dass der Blink-182-Schlagzeuger und sie heiraten wollen. Die Familie der beiden wird um einiges wachsen, denn sie werden auch Kinder mit in die Ehe bringen. Zum Weihnachtsfest führten Kourtney und Travis die Patchworkfamilie nun zusammen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die älteste der Kardashian-Jenner-Schwestern ein paar Schnappschüsse von ihrer Feier. "Dies war der Abend vor Weihnachten", betitelte Kourtney den Post. Auf den Bildern sieht man sie ganz herausgeputzt mit Travis, dessen Kindern Landon (18) und Alabama (16) sowie seiner Stieftochter Atiana (22). Von Kourtneys Seite aus ist ihre Tochter Penelope (9) mit dabei, die ihre Haare passend zum Fest rot gefärbt hatte.

Unter den Bildern sammelten sich die erfreuten Kommentare der Fans. Aber auch einige Gäste selbst meldeten sich zu Wort! "Jeder Tag fühlt sich mit euch wie Weihnachten an", kommentierte Travis gerührt. Auch Alabama zeigte ihre Begeisterung: "Ich liebe euch, Leute."

Instagram / krisjenner Travis Barker küsst Kourtney Kardashian bei ihrer Verlobung

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick, Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Travis Barker, Reign Aston Disick und Landon Barker

