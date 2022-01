Jakub Jarecki ist fertig mit den Nerven! Der Fußballer ist derzeit bei Temptation Island V.I.P. zu sehen, wo er seine Beziehung mit Tattoo-Model Kate Merlan (34) auf die Probe stellt. Inzwischen scheint der Sportler seine Teilnahme an der Reality-TV-Show fast schon zu bereuen – besonders eines macht ihm offenbar schwer zu schaffen: die Distanz zu seiner Liebsten. In Folge acht bricht Jakub deswegen sogar zusammen.

Der 26-Jährige scheint in der neuesten Folge "Temptation Island V.I.P." maßlos überfordert mit der Situation zu sein – so sehr, dass er die Tränen nicht länger zurückhalten kann. "Ich wusste, dass das hier hart wird, aber ich hab [...] heute gemerkt, wie sehr ich durch diese räumliche Trennung von meiner Frau an meine Grenzen gekommen bin", räumte Jakub ein. Er komme ohne seine Kate einfach nicht klar und wolle auch nicht so tun, als genieße er seine Zeit in der Villa. Der Influencer weint sich daraufhin bei seinen Mitkandidaten Henrik Stoltenberg, Udo Bönstrup (27) und Juliano Fernandez aus.

Die Zeit ohne seine Partnerin mache ihn total verrückt. Schon jetzt freue er sich unendlich auf das große Wiedersehen mit Kate, und nur der Gedanke daran, sie bald wieder in seine Arme schließen zu können, lasse Jakub weiter durchhalten. Seine Gedanken und sein Herz seien zu jeder Zeit bei ihr.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Jakub Jarecki und Kate Merlan

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL "Temptation Island V.I.P."-Jakub

Anzeige

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Jarecki

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de