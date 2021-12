Er hat einfach die Contenance verloren! Jakub Jarecki und Kate Merlan (34) gingen dieses Jahr das TV-Experiment Temptation Island V.I.P. ein. Das Paar lebt in getrennten Villen mit weiblichen und männlichen Verführern, um die Treue des jeweils anderen zu testen. Regelmäßig kriegen die vergebenen Kandidaten Einblicke in das, was ihre Partner so treiben. Dass Jakub keine Schnittbilder von seiner Kate bekam, machte ihn total sauer!

Und Moderatorin Lola Weippert (25) bekam seine Wut ab: "Ich kriege die ganze Woche einen drauf, in der Villa irgendwelche Bilder, jetzt kriege ich wieder keine? Was ist das denn, Alter?", ereiferte sich Jakub. Zuvor betonte der Profikicker noch, wie sehr er seine Liebste vermissen würde. "Ich esse mittlerweile seit Tagen nichts mehr, ich schlafe auch nicht mehr richtig, weil diese Frau einfach alles für mich ist", erklärte er. Offenbar gingen seine Gefühle mit ihm durch, weil er seine Kate nicht sehen durfte.

Denn die Tattooliebhaberin scheint seine Seelenverwandte zu sein: "Das geht über Liebe hinaus. Das sind zwei Hälften, die sich gefunden haben", schwärmte Jakub von seiner Freundin. Ob Kate das noch genauso sieht wie er? Die Beauty war nämlich ziemlich wütend über dessen Verhalten in der Männervilla.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P." 2021

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Influencerin

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidatinnen: Kate Merlan, Emmy Russ, Paulina Ljubas und Sandra Janina

